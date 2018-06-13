دمشق تدعو العراق إلى فتح المنفذ الحدودي بين القائم والبوكمال

تسلم وزير الخارجية العراقي رسالة من نظيره السوري بشأن تكثيف الجهود لإعادة فتح المنفذ الحدودي بين البلدين غرب محافظة الأنبار بين قضاء القائم العراقي ومدينة البوكمال السورية.

وأكد وزير الخارجية العرقي إبراهيم الجعفري خلال تسلمه الرسالة من نظيره السوري وليد المعلم والتي نقلها السفير السوري في بغداد صطام جدعان الدندح، على "ضرورة تنسيق المواقف والتعاون بين البلدين من أجل حل المشاكل العربية باعتماد الحلول السياسية وعدم التدخـل في شؤون الدول"، مشددا على موقف العراق الثابت إزاء عودة سوريا إلى حاضنة الجامعة العربية.

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من جانبه أشاد السفير السوري في بغداد بمواقف العراق الداعمة لحل الأزمة السورية سلميا، مبديا رغبة حكومته في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وصولا إلى تحقيق الاستقرار.

ويرى مراقبون أن إعادة فتح المنفذ تتخللها خطورة تتمثل في كون التنظيمات الإرهابية مثل داعش لا تزال موجودة في منطقة مدينة البوكمال الحدودية في سوريا الواقعة على الضفة اليمنى لنهر الفرات، شرقي سوريا على مسافة 8 كم من الحدود السورية العراقية، إلا أن إعادة فتح هذا المنفذ سيعزز التواجد الأمني من الجانبين العراقي والسوري، بما يمنع تسلل المسلحين الإرهابيين إلى الداخل العراقي.

المصدر: الخارجية العراقية، وكالات