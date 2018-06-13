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وكالة: ترامب يعتزم رفع العقوبات عن كوريا الشمالية

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وكالة: ترامب يعتزم رفع العقوبات عن كوريا الشمالية
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أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الزعيم كيم جونغ أون عزمه رفع العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ إذا تحسنت العلاقات بين البلدين.

وقالت الوكالة إن ترامب أبدى نيته وقف المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتي تعتبرها بيونغ يانغ استفزازا للحوار الودي القائم بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، فضلا عن تقديم الضمانات الأمنية لكوريا ورفع العقوبات عنها بعد تحسن في العلاقات بين الجانبين من خلال استمرار الحوار والمفاوضات".

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والتقى ترامب وكيم أمس الثلاثاء في فندق كابيلا داخل جزيرة سينتوس في سنغافورة، ووصف اللقاء بـ "التاريخي"، ووقع خلاله الجانبان على مذكرة تفاهم تؤكد التقدم المحرز في المفاوضات بينهما والالتزام بمواصلتها.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها ترامب وكيم جونغ أون وجها لوجه، بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

المصدر: نوفوستي

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