انقاذ 41 مهاجرا من الغرق قبالة السواحل الليبية

ذكرت منظمة "سي ووتش" الإغاثية الألمانية أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أنقذت 41 شخصا وانتشلت 12 جثة من قارب مطاطي أثناء غرقه قبالة الساحل الليبي، وذلك بعد تلقيها نداء استغاثة.

وقالت "سي واتش" إنها تلقت طلبا لنقل المهاجرين الناجين وجثث الغرقى الذين انتشلتهم السفينة الأمريكية، على متن سفينة إنقاذ تابعة لـ"سي واتش" كونها الوحيدة التي تقوم بدوريات قبالة الساحل الليبي.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب المنكوب قبل غرقه.

المصدر: صفحة "سي واتش" في "فيسبوك" + رويترز