الشرطة العسكرية الروسية تنشئ نقاط مراقبة في الرستن وتلبيسة

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الشرطة العسكرية الروسية أقامت نقاط مراقبة في مدينتي الرستن وتلبيسة بريف حمص لتسجيل اللاجئين العائدين إلى المنطقة ومنع وقوع استفزازات.

وأضاف المركز في بيان نشر على موقع وزارة الدفاع الروسية الإلكتروني اليوم الثلاثاء أن وحدات هندسية سورية دربها خبراء روس تواصل تطهير مدن وقرى في الغوطة الشرقية من الألغام والمتفجرات.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، فحصت تلك الوحدات 20 بناية في مدينة دوما، حيث أبطلت مفعول 3 ألغام و4 مقذوفات و17 عبوة ناسفة.

وفي الجزء الشرقي من قرية كفرلاها فككت وحدة هندسية 35 لغما و21 عبوة ناسفة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية