خروج مرعب لقطار ركاب عن سكته في مصر

توقفت حركة القطارات في محافظة بورسعيد المصرية صباح اليوم الثلاثاء، عقب خروج عربتين من القطار المتجه من بورسعيد إلى القاهرة عن القضبان، دون وقوع أي إصابات بين الركاب.

وتداول نشطاء "فيسبوك" فيديو خروج القطار عن القضبان الحديدية، وسط رعب كبير بين الركاب.

وخرجت عربتا القطار رقم "3 و5" عن السكة بعد حوالي ربع ساعة من مغادرته محطة بورسعيد وهو في طريقه إلى القاهرة.

ورصدت جريدة "اليوم السابع" المصرية هبوطا بأرضية شريط السكة الحديد بمزلقين "الرسوة" أدى إلى خروج العجلات الأمامية عن مسارها نتيجة عدم متابعة الجهات المعنية القضبان للتأكد من مدى سلامتها وحفاظا على أرواح الركاب.

المصدر: التحرير + اليوم السابع + يوتيوب