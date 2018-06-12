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الأناضول: وصول جنود إيطاليين لإسناد الوحدات الكردية في سوريا

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الأناضول: وصول جنود إيطاليين لإسناد الوحدات الكردية في سوريا
AFP
(صورة أرشيفية)
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ذكرت وكالة الأناضول التركية نقلا عن مصادر سورية أن جنودا إيطاليين وصلوا إلى مناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي - وحدات حماية الشعب الكردية وتمركزوا في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

ووفقا لمصادر الوكالة، فقد وصل الجنود الإيطاليون الأسبوع الماضي إلى مدينة الحسكة السورية، قادمين من العراق وتوجهوا جنوبا إلى دير الزور.

وأشارت المصادر، إلى أن "عدد الجنود لا يتجاوز 20 فردا، بينهم مستشارون عسكريون، يتمركزون في حقل العمر النفطي في المحافظة، الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة لها، ولم يشاركوا حتى اللحظة في العمليات العسكرية ضد تنظيم (داعش)".

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وتشير "الأناضول"، إلى أن قوات فرنسية وصلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى مناطق سيطرة الحزب الكردي وانتشرت في عدد من النقاط فيها، بالإضافة لمشاركتها القوات الأمريكية وعناصر الحزب في المعارك ضد "داعش".

المصدر: الأناضول

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