مصر تمثل العرب في المجلس الهيدرولوجي الدولي لعامين

افتتح المجلس الهيدرولوجي الدولي لليونسكو أعمال دورته الـ23 أمس الاثنين في باريس، حيث انتخب ممثلو الدول الأعضاء بالإجماع مصر لتمثيل الدول العربية خلال العامين المقبلين.

وصرح سفير مصر في باريس ومندوبها الدائم لدى اليونسكو إيهاب بدوي، بأن مصر حرصت خلال الأشهر الماضية على المشاركة بفاعلية في أعمال واجتماعات البرنامج الهيدرولوجي الدولي.

وقال بدوي إن الوفد المصري لدى اليونسكو تقدم بمشروع قرار تم اعتماده خلال أعمال الدورة الأخيرة للمؤتمر العام، لتعزيز دور ذلك البرنامج على الصعيد الدولي.

يذكر أن البرنامج الهيدرولوجي الدولي هو برنامج حكومي تابع لليونسكو يعمل في مجال بحوث المياه وإدارة الموارد المائية والتعليم.

وتتولى الدول الأعضاء بالمجلس عدة مسؤوليات بينها تحسين إدارة المياه على الصعيدين المحلي والعالمي، فضلا عن العمل على إذكاء وعي القضايا العالمية المتعلقة بالمياه.

المصدر: وكالات