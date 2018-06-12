فصائل مدعومة تركيا تطرد أسرا غادرت الغوطة من عفرين

أفاد مايسمى المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن توترا يسود مدينة عفرين بين قوى خرجت من غوطة دمشق الشرقية وفصيل مسلح، بعد أن قام الأخير بطرد أسر من الغوطة من المنازل التي شغلتها.

ونقل "المرصد" عن مصادر محلية، أن فصيل "حركة أحرار الشام الإسلامية" أجبرت 7 عوائل من أهالي الغوطة الشرقية، على إخلاء المنازل التي تقطنها في مدينة عفرين، حيث جرى طردهم تحت تهديد السلاح، مع تحذيرهم من مغبة العودة إلى هذه المنازل، تحت طائلة"سجنهم بتهمة التعامل مع القوات الكردية".

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وأوضحت المصادر أن سبب هذا الخلاف يعود إلى رفض بعض العوائل من الغوطة السكن في منازل المهجرين من أهالي عفرين على يد القوات التركية وفصائل المعارضة السورية، وقيامهم بالتواصل مع أصحاب المنازل لاستئجارها منهم، والتوقيع على عقود رسمية، الأمر الذي استفز "حركة أحرار الشام الإسلامية" في مدينة عفرين، فقامت بطردهم متذرعة بأن المنطقة التي تسيطر عليها هي من "حررتها" وأنها تريد إسكان عوائل مقاتليها في هذه المنازل.

وأشار المصدر إلى أن استياء عاما يسود أوساط القادمين من الغوطة، ممن جرى توطينهم في عفرين، بسبب ما وصفوه بالوضع المزري وسوء المعاملة من قبل مسلحي "غصن الزيتون" وقلة المساعدات الغذائية والإنسانية، حتى أن الغالبية العظمى منهم تريد العودة إلى الغوطة وقام بعضهم بالتواصل مع اللجان الموجودة في الغوطة لترتيب عودتهم.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان