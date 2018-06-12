الأنروا تجمع 25 دولة في الأردن لمناقشة أزمتها المالية

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، أن اللجنة الاستشارية لوكالة الأونروا ستعقد اجتماعا في الأردن بمشاركة أكثر من 25 دولة عربية وأوروبية.

ويناقش المشاركون في الاجتماع المقرر يوم 18 يونيو، الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتقديم رؤية شاملة بشأن الأزمة المالية لاجتماع الدول المانحة في الـ 25 من الشهر الحالي.

وقال أبو هولي إن لقاءات ستعقد مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي على هامش الاجتماع ستطرح خلالها ورقة عمل حول كيفية دعم موازنة الأونروا.

وأوضح أبو هلولي أنه بحث مع مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة ماتياس شمالي الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة، مبينا أن غزة اليوم ليست قابلة للحياة بل قابلة للانفجار كون 80% من أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع يعتمدون على الخدمات التي تقدمها الأونروا.

وأوضح أبو هولي خطورة الوضع الذي تمر به وكالة الأونروا، مشيرا إلى أنه لا توجد موازنة لبرامج الوكالة للشهور القادمة قائلا إنه ربما لا يكون هناك افتتاح للعام الدراسي حيث أصبحت غالبية برامج الأونروا مهددة بالتوقف لعدم وجود مصدر مالي لدعمها.

المصدر: معا