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السعودية.. القبض على مسيء ثان لقبائل جنوب المملكة!

أخبار العالم العربي

السعودية.. القبض على مسيء ثان لقبائل جنوب المملكة!
AFP Fayez Nureldine
عناصر من الشرطة السعودية
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ألقت السلطات السعودية القبض على مواطن سعودي أساء لقبائل الجنوب في المملكة عبر مقطع مصور نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدر النائب العام السعودي سعود المعجب، اليوم، أمرا بالقبض على مواطن سعودي يسيء لرجال جنوب المملكة ويحط من شأنهم في بث مباشر عبر هاتفه على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وظهر الشاب السعودي خلال بث مباشر عبر هاتفه الجوال وهو يرد على تعليقات ترد على بثه بالشتم والسب والانتقاص من قبائل جنوب السعودية.

وكانت السلطات السعودية قد قبضت أمس الاثنين، على شاب سعودي آخر أساء لليمنيين وقبائل جنوب المملكة ونسائهم وأصولهم، عبر مقطع مصور نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: "سبق"

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