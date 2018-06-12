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مباشر.. الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي يصلان إلى مكان انعقاد القمة في سنغافورة

قبل ساعات من لقائه كيم جون أون.. ترامب يجري مباحثات مع زعيمي كوريا الجنوبية واليابان

أخبار العالم العربي

قبل ساعات من لقائه كيم جون أون.. ترامب يجري مباحثات مع زعيمي كوريا الجنوبية واليابان
Reuters Kim Kyung Hoon
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال وصوله إلى سنغافورة
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قبل ساعات من لقائه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتصالين هاتفيين مع رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي.

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وأعلن البيت الأبيض، في بيان أصدره ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، أن ترامب بحث مع الزعيمين الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية في ظل القمة المرتقبة.

وقال البيان إن الرئيس الأمريكي اتفق مع نظيره الكوري الجنوبي ورئيس الوزراء الياباني على مواصلة التنسيق المشترك بعد انعقاد اللقاء.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في الساعة 01:15 بتوقيت غرينيش (04.15 بتوقيت موسكو و09.15 بتوقيت سنغافورة) في فندق "Capella" بجزيرة سينتوس، وأكدت واشنطن أن الاهتمام الأساسي خلال القمة سيتمحور على قضية "نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية بصورة تامة لا رجعة فيها".

المصدر: وكالات

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