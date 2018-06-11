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قرقاش يعلق على الشكوى القطرية ضد بلاده

أخبار العالم العربي

قرقاش يعلق على الشكوى القطرية ضد بلاده
AFP GIUSEPPE CACACE
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش
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تطرق وزير الدولة للشؤون الخارجية في الحكومة الإماراتية أنور قرقاش لنية حكومة قطر مقاضاة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية على ما وصفته انتهاكات من الدوحة لحقوق الإنسان.

وكتب قرقاش في "تويتر": "من تجرأ وكذب في ادعاءاته حول الحج لا تستغرب منه هذا السقوط".

وأضاف في تغريدة أخرى: "سنشهد المزيد من السقوط نتيجة فشل المرتبك ويأسه من فك أزمته، وأما غياب الحكمة وحسن التدبير فنتيجته كمن يحفر حفرة يسقط فيها، ومن يدحرج حجرا يرجع عليه".

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المصدر: وكالات

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