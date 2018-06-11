قرقاش يعلق على الشكوى القطرية ضد بلاده

تطرق وزير الدولة للشؤون الخارجية في الحكومة الإماراتية أنور قرقاش لنية حكومة قطر مقاضاة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية على ما وصفته انتهاكات من الدوحة لحقوق الإنسان.

وكتب قرقاش في "تويتر": "من تجرأ وكذب في ادعاءاته حول الحج لا تستغرب منه هذا السقوط".

رويترز: قالت قطر إنها سترفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بسبب ما وصفته بأنه انتهاكات لحقوق الإنسان. ونقول أن من تجرأ وكذب في إدعاءاته حول الحج لا تستغرب منه هذا السقوط. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 11, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى: "سنشهد المزيد من السقوط نتيجة فشل المرتبك ويأسه من فك أزمته، وأما غياب الحكمة وحسن التدبير فنتيجته كمن يحفر حفرة يسقط فيها، ومن يدحرج حجرا يرجع عليه".

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المصدر: وكالات