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التحالف العربي: صعدة هي نقطة انطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة

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التحالف العربي: صعدة هي نقطة انطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة
AFP
المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي
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أكد المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن العقيد تركي المالكي، أن مدينة صعدة اليمنية هي نقطة إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي: إن "صعدة نقطة انطلاق الصواريخ البالستية ضد السعودية، وهي أيضا نقطة وصول الصواريخ المهربة إلى اليمن".

وأضاف، "قوات الجيش اليمني مستمرة في تحقيق إنجازات جديدة على الأرض"، مشيرا إلى استمرار تقدم قوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وبدعم من التحالف في صعدة والحديدة.

وأشار المتحدث باسم التحالف، إلى أن قواته ضبطت مبالغ مالية مهربة إلى جماعة "أنصار الله" الحوثي قدرت بنحو 22 مليون دولار وعدد من جوازات السفر المزورة.

وأكد المالكي أن عدد المقذوفات التي أطلقها الحوثيون على السعودية بلغ 66 ألف و315 مقذوف، منها 149 صاروخا.

المصدر: الإخبارية السعودية 

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