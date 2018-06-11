التحالف العربي: صعدة هي نقطة انطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة

أكد المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن العقيد تركي المالكي، أن مدينة صعدة اليمنية هي نقطة إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي: إن "صعدة نقطة انطلاق الصواريخ البالستية ضد السعودية، وهي أيضا نقطة وصول الصواريخ المهربة إلى اليمن".

عاجل | المالكي: #صعدة نقطة انطلاق الصواريخ البالستية ضد #المملكة ونقطة وصول الصواريخ المهربة. #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١١ يونيو ٢٠١٨

وأضاف، "قوات الجيش اليمني مستمرة في تحقيق إنجازات جديدة على الأرض"، مشيرا إلى استمرار تقدم قوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وبدعم من التحالف في صعدة والحديدة.

عاجل | متحدث #التحالف: قوات الجيش اليمني مستمرة في تحقيق إنجازات جديدة على الأرض. #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١١ يونيو ٢٠١٨

وأشار المتحدث باسم التحالف، إلى أن قواته ضبطت مبالغ مالية مهربة إلى جماعة "أنصار الله" الحوثي قدرت بنحو 22 مليون دولار وعدد من جوازات السفر المزورة.

وأكد المالكي أن عدد المقذوفات التي أطلقها الحوثيون على السعودية بلغ 66 ألف و315 مقذوف، منها 149 صاروخا.

المصدر: الإخبارية السعودية