عبد الله الثاني يشكر السعودية والكويت والإمارات على وقوفهم مع الأردن

عبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن امتنانه للسعودية والكويت والإمارات على موقفها الداعم للأردن في ظل ما وصفها بالتحديات التي تواجهه.

وكتب الملك عبد الله على "تويتر": "نقدر عاليا الموقف المشرف للأشقاء في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات، وعلى رأسها المبادرة الطيبة من أخي الملك سلمان بن عبد العزيز تجاه وطننا في ظل التحديات التي تواجهه".

وأضاف: اجتماع مكة المكرمة يعتبر "تجسيدا حقيقيا للإخاء والتضامن العربي. حفظ الله الأمة العربية وحفظ الأردن العزيز".

نقدر عاليا الموقف المشرف للأشقاء في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات، وعلى رأسها المبادرة الطيبة من أخي الملك سلمان بن عبدالعزيز تجاه وطننا في ظل التحديات التي تواجهه. اجتماع مكة المكرمة هو تجسيد حقيقي للإخاء والتضامن العربي. حفظ الله الأمة العربية وحفظ الأردن العزيز — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) 11 июня 2018 г.

يشار إلى أن العاهل الأردني كان قد زار السعودية أمس الأحد يصحبه ولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بدعوة من العاهل السعودي الذي دعا إلى اجتماع رباعي في مكة، يضم السعودية والإمارات والكويت والأردن، لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من أزمته الاقتصادية.

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واندلعت الاحتجاجات في عدد من المدن الأردنية الخميس الماضي، عقب إعلان الحكومة زيادة أسعار المحروقات، وتطبيقها قانون ضريبة الدخل.

وأسفرت الاحتجاجات عن استقالة حكومة هاني الملقي، وتكليف وزير التربية عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، حيث طالب المحتجون بتغيير السياسات لا الوجوه، وبإصلاحات اقتصادية تمنع "اللجوء لجيب المواطن ورفع الأسعار".

المصدر: وكالات