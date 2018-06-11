مفوضية الانتخابات العراقية تسمي رئيسها الجديد

سمى القضاة المنتدبون لعضوية مجلس المفوضين في العراق رئيسا جديدا لمجلسهم، عقب تجميد البرلمان عمل مفوضية الانتخابات على خلفية اتهامات بـ"الفشل" في إدارة الانتخابات النيابية 2018.

وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار: "القضاة المنتدبون للقيام بمهام مجلس المفوضين عقدوا اجتماعا صباح اليوم جرى خلاله تسمية رئيس مجلس المفوضين ونائبه"، دون ذكر اسميهما.

وأضاف بيرقدار، أن "الاجتماع تضمن تسمية مقرر للمجلس والناطق الإعلامي، وجرى إعلام مجلس قضاء إقليم شمالي البلاد، بترشيح ثلاثة قضاة لإدارة مكاتب أربيل والسليمانية ودهوك".

وعين مجلس القضاء الأعلى 9 قضاة لتولي مهام الأعضاء الـ9 لمجلس المفوضين، وهو أعلى سلطة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعد أن جمد البرلمان عملهم على خلفية اتهامات بـ"التواطؤ" في ارتكاب عمليات تزوير وتلاعب مزعومة، حيث من المنتظر أن تباشر المفوضية قريبا، وتحت إدارة القضاء، عملية عدّ وفرز أصوات الناخبين.

ووفق النتائج المعلنة الشهر الماضي، فقد حل تحالف "سائرون" التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدا.

وجاء في المرتبة الثالثة ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 26 مقعدا.

المصدر: وكالات