سليماني: حزب الله تحول من "حزب مقاومة" إلى "حكومة مقاومة"

أكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، أن حصول حزب الله في لبنان على 74 مقعدا من أصل 128 لأول مرة في البرلمان، يحوله من "حزب مقاومة" إلى "حكومة مقاومة".

ونقلت وكالة مهر عن سليماني قوله في هذا الصدد: "فاز حزب الله ولأول مرة بـ74 مقعدا من أصل 128 في البرلمان اللبناني رغم إنفاق السعودية 200 مليون دولار على أعوانها في هذه الانتخابات.. وبهذه النتيجة فإن حزب الله تحول من حزب مقاومة إلى حكومة مقاومة في لبنان".

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ووفقا لسليماني فإن معظم الحكومات العربية ودول مجلس تعاون الخليج العربي بما فيها السعودية "التي يحكمها الجاهلون"، قاموا بإدراج "أشرف حركة إسلامية وأكثرها فخرا" في قائمة الإرهاب، ووضعوا إلى جانب أسماء الإرهابيين أسماء تثير البهجة والنشاط في قلوب المسلمين كاسم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

المصدر: مهر للأنباء