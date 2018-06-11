تعيين إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزيرا للخارجية الموريتانية

عين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزيرا للخارجية ضمن تعديل جزئي في الحكومة لتنشيط الدبلوماسية الموريتانية.

وذكرت وسائل إعلام موريتانية، أن الرئيس الموريتاني أجرى تعديلا جزئيا على حكومة رئيس الوزراء يحي ولد حدمين، أخرج من خلاله أربعة وزراء من التشكيلة الوزارية، ودمج قطاعات وزارية.

وأشارت إلى أن ولد الشيخ أحمد تسلم حقيبة وزير الخارجية السابق، إسلك ولد أحمد إزيد بيه، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع على استضافة البلاد للقمة الـ31 للاتحاد الإفريقي.

جدير بالذكر، أن ولد الشيخ أحمد كان قد عين في منصب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن في أبريل 2015 ولم يتوصل إلى أي نتيجة لإنهاء النزاع الدائر هناك، وأبلغ الأمم المتحدة بأنه لا ينوي البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته الحالية في فبراير العام الجاري.

وتمتد خبرة ولد الشيخ أحمد لأكثر من 30 عاما في الأمم المتحدة في مجال التنمية والمساعدة الإنسانية في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.

المصدر: وكالات