مصر تحيل 28 متهما إلى جنايات أمن الدولة بتهم الدعوة إلى إسقاط النظام

أحال النائب العام المصري 28 متهما بينهم 9 محبوسين إلى محكمة جنايات أمن الدولة لاتهامهم بتأسيس جماعة "المجلس المصري للتغيير" الهادفة إلى "إسقاط النظام الحاكم في مصر".

وورد في بيان النائب العام نبيل أحمد صادق أن "قرار الإحالة استند إلى قيام المتهمين بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والانضمام إليها".

"كما تدعو الجماعة إلى إمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض على التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم".

ونظمت السلطات المصرية خلال الأسابيع الماضية حملة اعتقالات نددت بها المجموعات الحقوقية، وتحدثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن "اضطهاد" ناشطين معروفين.

المصدر: وكالات