30 إثيوبيا عفى السيسي عنهم غادورا على متن طائرة رئيس وزراء إثيوبيا

غادر 30 إثيوبيا على متن طائرة رئيس الوزراء الإثيوبي اليوم الاثنين مطار القاهرة الدولي بعد عفو الرئيس المصري عنهم.

وأفادت السلطات الرسمية في مطار القاهرة الدولي بأنه تم إنهاء إجراءات سفر 30 إثيوبيا بعد إصدار عفو رئاسي عنهم، وتمت مغادرتهم على طائرة رئيس الوزراء الإثيوبى أبي أحمد علي.

وكشف أبي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي الأحد في قصر الاتحادية، عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إطلاق سراح عدد من المسجونين الإثيوبيين فى مصر الذين تم ضبطهم عبر الحدود، مشيرا إلى أن المباحثات مع الرئيس كانت ودية للغاية.

المصدر: وكالات