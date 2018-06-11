انفجارات ضخمة في إحدى القطع العسكرية في منطقة القطيفة بريف دمشق
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kcun
سمع دوي سلسلة من الانفجارات في منطقة القطيفة القريبة من العاصمة السورية دمشق وتضاربت الأنباء حول أسباب الانفجار الذي وقع في موقع عسكري بالمنطقة.
وحسب موقع "شام إف إم" فإن أصوات الانفجارات التي سمعت في محيط العاصمة ناتجة عن انفجار مستودع للذخيرة والمعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار وقع بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
في حين قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن الانفجارات التي هزت القطيفة الواقعة في القلمون الغربي والتي تبعد نحو 20 كلم عن الحدود السورية اللبنانية، قد تكون ناجمة عن استهداف مستودعات تحوي أسلحة ومعدات عسكرية وذخيرة من قبل الطيران الإسرائيلي.
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)