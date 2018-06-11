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طهران: دي ميستورا اختتم مشاوراته في إيران حول سوريا

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طهران: دي ميستورا اختتم مشاوراته في إيران حول سوريا
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اختتم المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مشاورات في طهران مع كبار المسؤولين الإيرانيين، حول العملية السياسية السورية، حسب وكالة إرنا الإيرانية.

وأعلن دي ميستورا في بيان أصدره الأحد عقب المباحثات، أنه سيواصل المشاورات الإقليمية في الأيام المقبلة.

وأجرى دي مستورا، محادثات مع حسين جابري أنصاري مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة وكبير المفاوضين الإيرانيين في المفاوضات الدولية حول السلام في سوريا (عملية آستانا).

وأكد جابري أنصاري في هذا اللقاء علي النهج الثابت والبناء لإيران لتسهيل عملية تسوية الأزمة السورية، وقدم إلى المبعوث الأممي الخاص بشؤون سوريا، مجموعة من المبادرات والمقترحات المحددة للبدء بعمل لجنة صياغة الدستور السوري.

المصدر: إرنا

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