اعتقال سعودي أساء لليمنيين ولقبائل جنوب المملكة
قبضت السلطات السعودية على مواطن سعودي أساء لليمن ولقبائل الجنوب في المملكة عبر مقطع مصور نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وألقت السلطات القبض على المتهم عند منفذ البطحاء أثناء توجهه لأحدى الدول المجاورة للمملكة، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.
فيديو .. شخص يسيء لقبائل المنطقة الجنوبية.. ومُغردون يطالبون بمحاسبة.— نجران اليوم (@NajranToday) ١٠ يونيو ٢٠١٨
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.#شخص_يسي_لقبايل_الجنوبpic.twitter.com/GuNXo8OOkv
وأضافت الصحيفة أن القبض على المسيء جاء بأوامر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للجهات المختصة بسرعه القبض على المتهم وتحويله فورا إلى المحكمة المختصة "لإيقاع أغلظ العقوبات الشرعية بحقه نظير ما قام به من افتراء وإساءة للقبائل".
رأيي القانوني في المقطع المسيئ لأهلنا بالجنوب https://t.co/RAGtRfw9ZF— سعود متعب بن قويد (@SaudBinQwaid) ١١ يونيو ٢٠١٨
فيما أشار المستشار القانوني سعود قويد، إلى أن المسيئ لقبائل الجنوب ولليمنيين تنتظره عقوبة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال سعودي.
وانتشر خلال الساعات الماضية في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لشخص يتحدث عن القبائل في المنطقة الجنوبية للمملكة وعن اليمنيين، ويسيء لهم بألفاظ وعبارات تؤجج العنصرية والنعرات بين الشعبين الشقيقين.
المصدر: وكالات