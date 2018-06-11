قتيلان وجرحى بهجوم مسلح أعقبه تفجير في كركوك

قتل شخصان وأصيب 10 آخرون اليوم الاثنين بهجوم مسلح أعقبه تفجير جنوب غربي محافظة كركوك شمالي العراق.

وقال مصدر أمني عراقي لـ"السومرية نيوز"، إن مجموعة إرهابية هاجمت فجر الاثنين، نقطة تفتيش تابعة للحشد العشائري قرب قرية قرة تبة التابعة لناحية يايجي جنوب غربي كركوك، أعقب ذلك تفجير لعبوة ناسفة استهدفت مسعفين الأمر الذي تسبب بمقتل شخصين وإصابة 10 أغلبهم مدنيون.

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وأشار المصدر العراقي إلى أن قوة من الشرطة الاتحادية طوقت موقع الحادث، فيما نقلت جثتي الضحيتين للطب الشرعي، ونقل المصابون إلى مستشفى كركوك لتلقي العلاج.

وتعد محافظة كركوك من المناطق المستقرة أمنيا في العراق، إلا أنها تشهد بين الحين والآخر عمليات إرهابية تستهدف المدنيين.

المصدر: وكالات