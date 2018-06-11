سلمان وقادة "قمة مكة" ينظرون للمعتمرين في مكة

تداول نشطاء صورتين للملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، برفقه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وملك الأردن عبدالله الثاني ونائب رئيس الإمارات محمد بن راشد يراقبون المعتمرين.

والتقطت الصورتان على هامش قمة جمعت قادة دول السعودية والأردن والكويت والإمارات في قصر الصفا بمكة المكرمة فجر الاثنين، لبحث سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها.

صورتان للملك سلمان وولي العهد مع قادة "قمة مكة" وهم ينظرون للمعتمرين من قصر الصفا - https://t.co/jEjCektKNSpic.twitter.com/I6HXJ3LPvB — صحيفة الخرج اليوم (@kharjhome1) ١١ يونيو ٢٠١٨

قمة مكة في قصر الصفا .

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#السعودية_الاردن_بلد_واحد

. pic.twitter.com/A1IZckgstv — أخبار السعودية (@SaudiNews50) ١٠ يونيو ٢٠١٨

وانتهت القمة الرباعية بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن تصل إجماليا إلى مبلغ مليارين وخمسمائة مليون دولار.

المصدر: وكالات