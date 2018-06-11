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سلمان وقادة "قمة مكة" ينظرون للمعتمرين في مكة

أخبار العالم العربي

سلمان وقادة
AFP Bandar AL-JALOUD / Saudi Royal Palace
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تداول نشطاء صورتين للملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، برفقه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وملك الأردن عبدالله الثاني ونائب رئيس الإمارات محمد بن راشد يراقبون المعتمرين.

والتقطت الصورتان على هامش قمة جمعت قادة دول السعودية والأردن والكويت والإمارات في قصر الصفا بمكة المكرمة فجر الاثنين، لبحث سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها.

وانتهت القمة الرباعية بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن تصل إجماليا إلى مبلغ مليارين وخمسمائة مليون دولار.

المصدر: وكالات

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