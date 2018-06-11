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الأمم المتحدة تتهم دمشق بمنع وفدها من مرافقة قافلة مساعدات

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة تتهم دمشق بمنع وفدها من مرافقة قافلة مساعدات
AFP LOUAI BESHARA / AFP
جانب من قافلة مساعدات أممية إلى الغوطة الشرقية (أرشيف)
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نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أممي اتهامه الحكومة السورية بمنع وفد المنظمة الدولية من مرافقة قافلة مساعدات إنسانية وصلت مدينة دوما في ريف دمشق أمس الأحد، للمرة الأولى منذ 3 أشهر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية بانوس مومتسيس في جنيف اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق قالت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري إنها أوصلت أمس الأحد إلى دوما في الغوطة الشرقية بالتعاون مع الأمم المتحدة، قافلة مساعدات إنسانية تضمنت 56 شاحنة مواد إغاثية.

وفي سياق منفصل، حذر مومتسيس من تصاعد التوتر في إدلب، مما ينذر بإطلاق موجة جديدة من الهجرة باتجاه تركيا.

ودعا المسؤول الدول الكبرى المعنية للتوصل إلى حل تفاوضي لوقف القتال وتجنب الكارثة الإنسانية في إدلب، قائلا: "نحن قلقون إزاء احتمال أن يصبح مليونان ونصف مليون شخص لاجئين في تركيا، فلم يعد هناك مكان لاستيعابهم داخل سوريا".

المصدر: وكالات

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