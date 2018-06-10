مجلس الوزراء السوداني يصادق على قانون الانتخابات الجديد

وافق مجلس الوزراء السوداني على مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018، تمهيدا لإحالته إلى البرلمان وإجازته في شكله النهائي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، أحمد سعد عمر، إن "هذا المشروع سيقود إلى ممارسة سياسية راشدة وانتخابات حرة ونزيهة في 2020"، مشيدا بدور الأحزاب السياسية في الوصول إلى توافق بشأن مشروع القانون.

ويتضمن القانون اعتماد السجل المدني لأول مرة في تحديد عدد المقاعد الانتخابية، وكفل المشروع لمفوضية الانتخابات شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا وإداريا وفنيا لممارسة اختصاصاتها.

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وحدد المشروع عدد أعضاء المجلس الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) بـ300 عضو منتخب، نصفهم يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية، و30% نساء ينتخبن على أساس التمثيل النسبي، و20% يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي.

بينما يتكون مجلس الولايات (الغرفة الثانية) من ثلاثة ممثلين لكل ولاية ينتخبهم أعضاء برلمان الولاية.

كما نظم القانون إجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وعضوية البرلمان، وتأييد الترشيح وسحب الترشيح والطعون وأهلية الترشيح، وكذلك حقوق وواجبات المرشحين والأحزاب السياسية أثناء الحملة الانتخابية وضوابط الحملة ومصادر تمويلها.

المصدر: وكالات