الجيش الوطني الليبي يطلب من سكان درنة العودة إلى بيوتهم

طلب آمر غرفة عمليات الكرامة في الجيش الوطني الليبي، عبدالسلام الحاسي، من سكان درنة النازحين عنها إثر العمليات العسكرية، العودة إلى منازلهم، وذلك عقب تأمينها من قبل القوات المسلحة.

ونقل الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، في منشور على صفحته في موقع فيسبوك، عن الحاسي قوله: "آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبد السلام الحاسي: تهيب غرفة عمليات الكرامة بجميع سكان درنه الذين نزحوا عن بيوتهم أثناء العمليات الحربية العودة إليها بعد أن تم تأمينها من قبل القوات المسلحة".

ووفقا لـ"بوابة الوسط" الليبية، فقد أكد الناطق باسم القوات الخاصة، ميلود الزوي، مساء اليوم الأحد سيطرة قوات الجيش الليبي على الميناء البحري وطريق الكورنيش بالكامل ومسجد الصحابة في مدينة درنة شرق البلاد.

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ويخوض الجيش الوطني الليبي، منذ 7 مايو الماضي عمليات عسكرية في مدينة درنة للسيطرة على المدينة التي يحكمها تنظيم "مجلس شورى مجاهدي درنة"، وهو كيان لا يعترف بأي من الأجسام السياسية القائمة في البلاد.

المصدر: بوابة الوسط