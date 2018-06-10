وسائل إعلام سعودية: قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا باليستيا في سماء جازان
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أفادت وسائل إعلام سعودية بأن قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا بالستيا في سماء جازان، جنوبي البلاد مصدره اليمن.
وقالت قناة الإخبارية السعودية: "قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا بالستيا في سماء جازان".
عاجل | مراسل #الإخبارية: قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا باليستيا في سماء #جازان.— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 10 июня 2018 г.
تجدر الإشارة إلى أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، أكد أمس السبت، مقتل 3 مدنيين جراء سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون على منطقة جازان.
وذكر التحالف أن "القذيفة أطلقت بطريقة متعمدة لاستهداف التجمعات السكانية".
المصدر: وكالات
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