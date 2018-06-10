وسائل إعلام سعودية: قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا باليستيا في سماء جازان

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا بالستيا في سماء جازان، جنوبي البلاد مصدره اليمن.

وقالت قناة الإخبارية السعودية: "قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا بالستيا في سماء جازان".

عاجل | مراسل #الإخبارية: قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا باليستيا في سماء #جازان. — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 10 июня 2018 г.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، أكد أمس السبت، مقتل 3 مدنيين جراء سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون على منطقة جازان.

وذكر التحالف أن "القذيفة أطلقت بطريقة متعمدة لاستهداف التجمعات السكانية".

المصدر: وكالات