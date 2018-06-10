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وسائل إعلام سعودية: قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا باليستيا في سماء جازان

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وسائل إعلام سعودية: قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا باليستيا في سماء جازان(صورة أرشيفية)
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أفادت وسائل إعلام سعودية بأن قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا بالستيا في سماء جازان، جنوبي البلاد مصدره اليمن.

وقالت قناة الإخبارية السعودية: "قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا بالستيا في سماء جازان".

تجدر الإشارة إلى أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، أكد أمس السبت، مقتل 3 مدنيين جراء سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون على منطقة جازان.

وذكر التحالف أن "القذيفة أطلقت بطريقة متعمدة لاستهداف التجمعات السكانية".

المصدر: وكالات

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