وصول العاهل الأردني عبد الله الثاني إلى السعودية

وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى السعودية يرافقه ولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وكان في استقباله في مطار جدة مستشار العاهل السعودي الأمير خالد الفيصل.

وتأتي زيارة عبد الله الثاني إلى السعودية تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي دعا إلى عقد اجتماع رباعي الأحد في مكة، يضم السعودية والإمارات والكويت والأردن، لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من أزمته الاقتصادية.

واندلعت الاحتجاجات في عدد من المدن الأردنية الخميس الماضي، عقب إعلان الحكومة زيادة أسعار المحروقات، وتطبيقها قانون ضريبة الدخل.

وأسفرت الاحتجاجات عن استقالة حكومة هاني الملقي، وتكليف وزير التربية عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، حيث طالب المحتجون بتغيير السياسات لا الوجوه، وبإصلاحات اقتصادية تمنع "اللجوء لجيب المواطن ورفع الأسعار".

المصدر: وكالات