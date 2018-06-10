السيسي مع رئيس الحكومة الإثيوبية في القاهرة: نريد تعزيز الروابط لتحقيق الرخاء لشعبينا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي أن علاقات مصر وإثيوبيا ممتدة منذ آلاف السنين، مشيرا إلى النيل الرابط بين البلدين.

وقال السيسي إن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى القاهرة، "تمثل فرصة طيبة للوصول للتباحث بشأن سد النهضة والتوصل لاتفاق بما لا يخل بمصالح أي طرف".

الرئيس #السيسى : العلاقات المصرية الإثيوبية خاصة وممتدة منذ آلاف السنين https://t.co/y4DTduO2OV — اليوم السابع (@youm7) 10 июня 2018 г.

وذكر أنه تم بحث "فرص زيادة الاستثمارات المصرية في إثيوبيا، ودعم الاتفاقات بما فيها إقامة منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا، واستيراد اللحوم من إثيوبيا".

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وأضاف أنه جرى بحث "مجالات التعاون في الاستثمار الزراعي والصحة ودعم التكامل الاقتصادي بين مصر وإثيوبيا وتقديم نموذج ناجح للتكامل الإفريقي".

من جهته، أكد رئيس الوزراء الأثيوبي أن بلاده لن تمس بالمصالح المائية المصرية، وقال: "حكومتي ليس لديها رغبة في إلحاق الضرر بمصر، ولكن نريد أن نتعاون في كل المجالات، وليس فقط في ما يتعلق بالنيل"​​​.

المصدر: وكالات