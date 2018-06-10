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الكويتية للطيران تنفي منعها القطريين من السفر على طائراتها إلى السعودية

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الكويتية للطيران تنفي منعها القطريين من السفر على طائراتها إلى السعودية
Reuters Yasser Al-Zayyat
طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية
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نفت شركة الخطوط الجوية الكويتية صحة ما تم تداوله في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تلقيها توجيهات من السعودية بمنع سفر القطريين على رحلات الشركة لأداء مناسك العمرة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة يوسف الجاسم، أن "الشركة لم تتلق من المملكة التوجيهات المشار إليها بل تلقت توجيهات تسمح بالسماح للقطريين بالسفر لأداء العمرة دون إذن مسبق".

وأوضح الجاسم، أن المملكة حددت كلا من مطار الملك عبد العزيز في جدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة لاستقبال المواطنين القطريين القادمين على رحلات الكويتية للطيران.

المصدر: الرياض + كونا

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