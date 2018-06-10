بوتين يحدد الدول الأكثر مساهمة في مكافحة الإرهاب

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الجلسة الموسعة لقمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في الصين الدول الأكثر مساهمة في مكافحة الإرهاب بسوريا.

وقال فلاديمير بوتين: "بفضل العمل المنسق من جانب روسيا والحكومة السورية وإيران وتركيا، وبعض الشركاء الآخرين وبينهم كازاخستان، تمكنا من قمع النشاط الإرهابي إلى حد كبير في الدولة" السورية.

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وشدد بوتين على أهمية مكافحة الإرهاب واعتبرها من الاتجاهات الأولوية في إطار عمل منظمة شنغهاي للتعاون، وحث المجتمع الدولي على إيلاء اهتمام خاص بالوضع في أفغانستان.

المصدر: وكالات

إدوارد سافين





