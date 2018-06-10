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بوتين يحدد الدول الأكثر مساهمة في مكافحة الإرهاب

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بوتين يحدد الدول الأكثر مساهمة في مكافحة الإرهاب
Sputnik
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ذكر الرئيس الروسي  فلاديمير بوتين، في الجلسة الموسعة  لقمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في الصين الدول الأكثر مساهمة في مكافحة الإرهاب بسوريا.

وقال فلاديمير بوتين: "بفضل العمل المنسق من جانب روسيا والحكومة السورية وإيران وتركيا، وبعض الشركاء الآخرين وبينهم كازاخستان، تمكنا من قمع النشاط الإرهابي إلى حد كبير في الدولة" السورية.

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وشدد بوتين على أهمية مكافحة الإرهاب واعتبرها من الاتجاهات الأولوية في إطار عمل منظمة شنغهاي للتعاون، وحث المجتمع الدولي على إيلاء اهتمام خاص بالوضع في أفغانستان.

المصدر: وكالات

إدوارد سافين



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