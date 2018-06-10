الأسد: آمل أن يذكرني تاريخنا

عبّر الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع صحيفة بريطانية عن أمله بأن يتذكره التاريخ كـ"شخص حارب الإرهابيين لإنقاذ بلاده"، وذلك واجبه كرئيس لدولة بالدفاع عنها، حسب تعبيره.

وقال الرئيس الأسد في مقابلة مع صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية مخاطبا الصحفية: "عن أي تاريخ تتحدثين، التاريخ الغربي؟ التاريخ الغربي سيكون مشوها وسيختلق الكذبة تلو الأخرى، الأكاذيب نفسها التي سمعناها ليس فقط عن حاضرنا، بل أيضا عن ماضي العالم، بينما تاريخنا، وهو التاريخ الذي يعنيني فآمل أنه سيذكرني بوصفي شخصا حارب الإرهابيين لإنقاذ بلاده، وإن ذلك كان واجبي كرئيس".

المصدر: "سانا"