هل يحنّ الأسد إلى لندن؟

أعرب الرئس السوري بشار الأسد عن أسفه من موقف بريطانيا تجاه سياسته، مشيرا إلى أنه وقرينته أسماء يحنان للندن أين درسا وعاشا فترة من الزمن.

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وقال الأسد في مقابلة أجرتها معه صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية "لا يمكن أن تعيشي في مدينة دون أن تشعري بأن ثمة علاقة خاصة مع تلك المدينة أو مع الناس الذين تعملين معهم بشكل يومي، وبالتالي فإنك تفتقدين ربما هذه العلاقة".

وتابع الرئيس السوري: "لكنك أحيانا تعيشين شيئا من التناقض، حيث أن المدينة نفسها التي تحبين هي البلد نفسه الذي يهاجم بلادك، وهذا ليس جيدا".

يشار إلى أن قرينة الرئيس السوري أسماء تحمل الجنسية البريطانية إلى جانب السورية.

المصدر: سانا