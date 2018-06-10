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وزير خارجية سنغافورة يلتقي زعيم كوريا الشمالية عقب وصوله

البشير يتوجه إلى السعودية لأداء العمرة

أخبار العالم العربي

البشير يتوجه إلى السعودية لأداء العمرة
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يتوجه الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير ظهر اليوم الأحد إلى السعودية في زيارة خاصة تستمر عدة أيام لأداء مناسك العمرة.

ويرافق البشير مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله " قوش" ووزير الدولة  حاتم حسن بخيت، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السودانية.

وزار البشير السعودية، آخر مرة، منتصف أبريل الماضي للمشاركة في القمة العربية التي جرت العاصمة الرياض.

من جهة أخرى تزايدت مؤخرا دعوات أحزاب وبرلمانيين سودانيين، لسحب القوات السودانية من اليمن، حفاظا على أرواح الجنود ضمن حملة التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن دعما لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ولم يعلن السودان رسميا عن عدد قواته المشاركة في عمليات التحالف، لكنه سبق أن أبدى استعداده لإرسال 6 آلاف جندي إلى اليمن.

المصدر: وكالات 

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