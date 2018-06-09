سلمان وأردوغان يؤكدان للملك عبدالله الحرص على وحدة الأردن

أكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصالين هاتفيين مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، الحرص على وحدة الأردن وازدهاره الاقتصادي.

وتمنى أردوغان في اتصاله مع العاهل الأردني، النجاح لرئيس الوزراء الجديد عمر الزاز المكلف بتشكيل الحكومة، حسبما أفادت وكالة "الأناضول" التركية.

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ونقلت وكالة "بترا" الأردنية الرسمية أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين، والتطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، وضرورة المضي قدما في توسيع آفاق التعاون الأردني التركي في مختلف المجالات.

من جانب آخر، تلقى العاهل الأردني اتصالا آخر من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، أكد فيه الطرفان حرصهما على توطيد العلاقات الأردنية السعودية في شتى المجالات، واستمرار التنسيق حيال مختلف القضايا، بما يخدم مصالح البلدين والقضايا العربية.

المصدر: وكالات