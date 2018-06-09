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قمة رباعية عاجلة برعاية سعودية لحلّ مشاكل الأردن

أخبار العالم العربي

قمة رباعية عاجلة برعاية سعودية لحلّ مشاكل الأردن
RT
علم الإمارات، الكويت، الأردن والسعودية
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دعا الملك سلمان بن عبد العزيز لعقد اجتماع رباعي غدا الأحد في مكة المكرمة، يضم السعودية والإمارات والكويت والأردن لبحث سبل خروج الأردن من أزمته الاقتصادية.

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وأصدر الديوان الملكي السعودي السبت بيانا، جاء فيه أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أجرى اتصالات مع العاهل الأردني عبدالله الثاني، وأمير الكويت صباح الأحمد الصباح، وولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال الديوان إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربع في مكة يوم الأحد 10 يونيو الجاري، لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبدأت الاحتجاجات في عدد من المدن الأردنية، الخميس الماضي، عقب إعلان الحكومة رفع أسعار المحروقات، ورفضها سحب قانون ضريبة الدخل.

وأسفرت الاحتجاجات عن استقالة حكومة هاني الملقي، وتكليف وزير التربية عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.

وطالب المحتجون بتغيير السياسات لا الوجوه، وبإصلاحات اقتصادية تمنع "اللجوء لجيب المواطن ورفع الأسعار".

المصدر: وكالات

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