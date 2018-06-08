مقتل جندي أمريكي وإصابة آخرين في الصومال

قتل جندي أمريكي من القوات الخاصة وأصيب 4 آخرون بجروح في اشتباك مع مقاتلين من حركة الشباب المتطرفة في الصومال.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية قولهم إن عناصر من القوات الأمريكية الخاصة تعرضوا لنيران أسلحة صغيرة ومدافع هاون أطلقها مسلحو "الشباب" حينما تواجدوا إلى جانب القوات الصومالية عند نقطة عسكرية صغيرة بالقرب من مدينة جمامة جنوب البلاد.

من جهته أفاد موقع SITE المتخصص في رصد نشاطات الجماعات المتطرفة في الإنترنت، اليوم، بأن "الشباب" الموالية لتنظيم "القاعدة" أعلنت شنها "هجوما عنيفا" على قاعدة عسكرية أمريكية - صومالية على أطراف مدينة كيسمايو جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 5 جنود أمريكيين.

المصدر: نيويورك تايمز + SITE