 
مباشر

وزير الخارجية السوداني ينقل رسالة من البشير إلى تميم

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية السوداني ينقل رسالة من البشير إلى تميمأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ووزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kcgd

تسلم أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني رسالة شفوية من الرئيس السوداني، عمر البشير نقلها وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، حسب وزارة الخارجية السودانية.

ونقل مراسل RT عن الناطق باسم الخارجية السودانية قوله إن "وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد التقى مساء الخميس سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ناقلا له رسالة شفهية من أخيه فخامة السيد رئيس الجمهورية تتعلق بتوطيد علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين".

إقرأ المزيد
وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد والمبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري مطلق القحطاني قطر تسعى لإحلال السلام في دارفور

وأشار الناطق، إلى أن وزير الخارجية السوداني أجرى في وقت سابق مباحثات مع محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري "تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والمستجدات في القضايا الإقليمية والدولية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا