يلدريم: القوات التركية توغلت بعمق 30 كم في شمال العراق

أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن القوات التركية توغلت بعمق 30 كم في شمال العراق وقد تستهدف "حزب العمال الكردستاني" في منطقة قنديل.

وأكد يلدريم أن قوات بلاده المتواجدة حاليا داخل الأراضي العراقية ستواصل تقدمها دون تردد حتى "تحييد هؤلاء العناصر (حزب العمال الكردستاني المصنف تنظيما إرهابيا في تركيا)"، مضيفا أن كل الخيارات مطروحة.

وأعلن يلدريم أن الوجود الطويل الأمد في العراق ضروري بالنسبة لتركيا، وأنه لا ينتهك السيادة العراقية.

وقال: "إن السيادة أمر واحد، والحياة والأمن شيئان مختلفان، إننا كنا مهتمين دائما بوحدة الأراضي العراقية".

وشدد رئيس الوزراء التركي على أن كل الشريط الحدودي بطول 350 كم والممتد من الضفة الشرقية لنهر الفرات في سوريا حتى منطقة سنجار في شمال العراق "يجب تطهيره من العناصر الإرهابية"، بما فيها القوات الكردية التي تحارب تنظيم "داعش" هناك.

وأكد يلدريم أن انسحاب المقاتلين الأكراد من منطقة منبج السورية إلى شرقي الفرات بموجب اتفاق مع الأمريكيين لم يكن كافيا، "لأنهم لا يزالون يحملون أسلحة ومعاديين لنا"، مضيفا: "إن ذلك غير مقبول بالنسبة إلينا".

ولفت يلدريم إلى أن كل الأسلحة التي حصلت عليها الفصائل الكردية من واشنطن سابقا ينبغي استعادتها.

المصدر: رويترز