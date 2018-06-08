الدفاع الروسية: طيراننا لم ينفذ أي غارات في ريف إدلب

نفت وزارة الدفاع الروسية صحة الأنباء التي روجها "المرصد السوري لحقوق الإنسان" و"الخوذ البيضاء" عن مشاركة الطيران الروسي في غارات على بلدة زردنة بمحافظة إدلب السورية.

وقالت الوزارة في بيان الجمعة: "أنباء المرصد السوري لحقوق الإنسان في سوريا والخوذ البيضاء، التي تزعم توجيه المقاتلات الروسية مساء 7 يونيو، ضربة على بلدة زردنة في محافظة إدلب، تنافي الواقع".

وأضافت البيان: "حسب المعلومات المتاحة، خلال الـ24 ساعة الماضية، فقد دارت معارك طاحنة في البلدة المذكورة في محافظة إدلب، بين مجموعة كبيرة من مقاتلي "جبهة النصرة" و"جيش الأحرار" استخدمت فيها أسلحة مدفعية ثقيلة".

المصدر: "تاس"