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سلاح الجو التركي يدمّر مواقع لمقاتلين أكراد شمالي العراق

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سلاح الجو التركي يدمّر مواقع لمقاتلين أكراد شمالي العراق
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دمرت طائرات حربية تركية اليوم الجمعة مواقع تابعة لمقاتلين أكراد في غارات على مناطق شمالي العراق.

وقالت هيئة الأركان التركية إن مقاتلاتها استهدفت مواقع للأكراد في "زاب" و"هاكورك" و"قنديل" شمالي العراق.

وأشارت إلى أن الغارات الجوية دمرت ملاجئ وتحصينات ومرابض أسلحة تابعة للمقاتلين.

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وتجري القوات المسلحة التركية عمليات في شمال العراق، منذ مارس الماضي، في إطار عملياتها العسكرية الرامية لمكافحة حزب العمال الكردستاني، والذي تصنفه أنقرة "منظمة إرهابية" في جبل قنديل والمناطق المحيطة به.

المصدر: الأناضول

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