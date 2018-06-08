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مغردة أردنية تشكو للرزاز زوجها المعتصم ضد "قانون الضريبة"!

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مغردة أردنية تشكو للرزاز زوجها المعتصم ضد
Reuters Muhammad Hamed
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تقدمت مغردة أردنية بطلب "غريب" لرئيس الوزراء الأردني المكلف بتشكيل الحكومة عمر الرزاز، بعد تعهده بالعمل مع مختلف الأطراف للوصول لنظام ضريبي عادل في الأردن.

وعلّقت المواطنة الأردنية التي سمت نفسها "أردنية بنت الأصول" على تغريدة للرزاز تعهد فيها بالحوار مع مختلف الأطراف والعمل معهم للوصول لنظام ضريبي عادل، وكتبت: "يا دكتور.. رجاء ألغي قانون الضريبة. لعل زوجي يرجع للدار".

وتابعت: "كل صحوني (أطباق الطعام) عند الدوار الرابع (مكان الاحتجاجات) أخذها زوجي للفطور.. وأخذ دلة قهوة وضاعت، ماذا استفدت أنا؟! أريد صحوني".

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وخرج آلاف الأردنيين خلال الأيام الماضية في شوارع العاصمة عمان وفي البلدات الرئيسية، احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل.

وبعد مشاورات بين رئيس الحكومة الجديدة الرزاز ومجلس النقابات والنواب الأردني، أعلن الرزاز أمس الخميس تعهده بسحب "مشروع القانون" المثير للجدل.

المصدر: "تويتر"

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