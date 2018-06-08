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الاتحاد الأوروبي والناتو يتفقان على توسيع مهامهما التدريبية في العراق

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الاتحاد الأوروبي والناتو يتفقان على توسيع مهامهما التدريبية في العراق
Reuters
أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ
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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبيرغ، أن الاتحاد الأوروبي والناتو اتفقا على توسيع مهام تدريب القوات العراقية.

وقال ستولتنبرغ خلال جلسة عمل لوزراء دول الحلف اليوم: "قرر حلف الناتو والاتحاد الأوروبي زيادة وجودهما في العراق. ستركز مهمة الاتحاد الأوروبي على ضمان الأمن المدني، والناتو سيعمل على تدريب المستشارين العسكريين في الجيش" العراقي.

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وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو قد أنشأ نظام إخطار متبادل لصد هجمات قراصنة الكمبيوتر، وقال: "نواصل التعاون في مجال الأمن السيبراني، ولقد أنشأنا نظاما للإشعار في الوقت الحالي يتمحور حول الهجمات السيبرانية وحالات استخدام البرامج الضارة في القرصنة الإلكترونية".

المصدر: "تاس"

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