إياد علاوي يحصل على الجنسية اللبنانية
Reuters Thaier Al-Sudani
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نشرت وزارة الداخلية اللبنانية قائمة المجنسين عبر مرسوم رئاسي انتقدته قوى سياسية في لبنان، وتضمنت القائمة أسماء المئات بينهم رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي.
وتضمن المرسوم رقم 2942، الذي أصدرته الداخلية اللبنانية، حصول علاوي وزوجته ثناء حميد حسين الحصونه وأولاده سارة ونجاة والحمزة العراقيين، على الجنسية اللبنانية.
يشار إلى أن إياد علاوي زعيم "ائتلاف الوطنية"، تربطه علاقة قوية بلبنان لا سيما أن والدته لبنانية.
ويمتلك رئيس الجمهورية اللبناني صلاحية منح الجنسية اللبنانية بموجب مرسوم يشترك معه في إصداره رئيس الحكومة ووزير الداخلية.
المصدر: الداخلية اللبنانية
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