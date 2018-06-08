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تبرئة جنود أممين صوروا مقتل عناصر من الجيش السوري في كمين بالجولان- بالفيديو

أخبار العالم العربي

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خلص تحقيق لوزارة الدفاع النمساوية إلى عدم تحميل قوات حفظ السلام النمساوية الأممية أي مسؤولية في حادث مقتل عناصر من"الشرطة السورية السرية" في كمين نصبه مهربون بهضبة الجولان عام 2012

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن التحقيق الذي أجرته وزارة الدفاع النمساوية أكد أنه لم يكن هناك أي خطأ من جانب قوات حفظ السلام النمساوية ولا ذنب لها في الحادث الذي وقع عام 2012 في مرتفعات الجولان.

وجاء التحقيق بعد تسريب شريط فيديو صُور على ما يبدو من قبل قوات حفظ السلام النمساوية التابعة للأمم المتحدة، والتي كانت في المنطقة، وسمعت في مقطع الفيديو المصور أصوات يقال إنها تعود للجنود الأممين وهم يناقشون ما إذا كانوا سيحذرون الضباط من كمين نصبه لهم مهربون، وقد قتل في الحادثة تسعة من ضباط الشرطة السرية.

وبررت اللجنة النمساوية التبرئة بوجود تعليمات مشددة لدى الجنود بعدم التدخل في أي اشتباك مسلح.

المصدر: نيويورك تايمز

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