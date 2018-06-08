مسيرات في العديد من المدن الإيرانية إحياء لـ "يوم القدس"

خرجت مسيرات حاشدة في العاصمة طهران وفي نحو 900 بلدة ومدينة إيرانية أخرى، إحياء للذكرى السنوية ليوم القدس العالمي، وهو حدث يقام في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

وجابت مسيرات حاشدة في هذه الذكرى شوارع العاصمة الإيرانية طهران من عشرات المسارات، ورفعت خلال المسيرات شعارات منها: "الله اكبر" و"الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، وشعارات تؤكد على تضامن المتظاهرين مع الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني كلمة أمام الحشود المشاركة في ختام مسيرات العاصمة طهران والتي ستنتهي بجانب "جامعة طهران" مكان إقامة صلاة الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

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يشار إلى أن "يوم القدس" العالمي، يقام في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، إحياء لدعوة أطلقها المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، آية الله الخميني عام 1979، لإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه.

المصدر: "فارس"