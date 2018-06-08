ترامب يرجح عقد اتفاق مع كيم ينهي "الحرب الكورية"

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية توقيع اتفاق مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لإنهاء "الحرب الكورية" خلال اجتماعهما المقرر في سنغافورة يوم الـ12 يونيو الحالي.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في واشنطن: "حسنا يمكن ذلك.. قد نوقع اتفاقا كما تعرفون قد تكون خطوة أولى .. لكن نعم.. نبحث ذلك ونتحدث مع شخصيات أخرى كثيرة .. هذا على الأرجح الجزء الأيسر، يبقى الأصعب بعد ذلك"، مشيرا إلى أنه يرغب في تطبيع العلاقات مع بيونغ يانغ ذات يوم.

وأكد ترامب، أن القمة المزمعة مع كيم جونغ أون ليست ختاما للمشوار، بل هي بداية للتفاوض ستتبعها قمم أخرى.

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وأضاف ترامب أنه لم يتخذ القرار بعد لرفع العقوبات عن كوريا الشمالية، منوها بأن تخلي بيونغ يانغ كليا عن برنامجها النووي أمر غير قابل للتفاوض.

المصدر: وكالات