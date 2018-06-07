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الشرطة الفرنسية تعتقل لاجئا عراقيا بتهمة الإرهاب

أخبار العالم العربي

الشرطة الفرنسية تعتقل لاجئا عراقيا بتهمة الإرهاب
Reuters
(صورة أرشيفية)
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ألقت الشرطة الفرنسية القبض على لاجئ عراقي يشتبه في انتمائه إلى تنظيم "داعش"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر.

وأوضحت الوكالة الفرنسية، أن الاعتقال جرى في 9 مارس الماضي، في إقليم كالفادوس غربي فرنسا.

ووفقا لمكتب المدعي العام في باريس، فقد وجهت إلى المعتقل تهم "ارتكاب جرائم قتل مرتبطة بعمل إرهابي، وجرائم حرب".

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يشار إلى أن السلطات الفرنسية، كانت قد أنهت في أوائل نوفمبر 2017، نظام الطوارئ الذي استمر لعامين عقب هجمات باريس الإرهابية في عام 2015.

وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية، أن القوات الأمنية، تمكنت خلال فترة الطوارئ، من منع 32 عملية إرهابية في البلاد، بالإضافة إلى مصادرة أكثر من 650 قطعة سلاح.

المصدر: تاس

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