العبادي يكلّف بالتحقيق الفوري في انفجار مدينة الصدر في بغداد

كلّف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بفتح تحقيق فوري على خلفية التفجير المزدوج الذي هز مدينة الصدر في العاصمة بغداد وأوقع قتلى وجرحى بين المدنيين.

وجاء في بيان عن مكتب العبادي: "على خلفية جريمة خزن الذخائر في منطقة آهلة بالسكان في مدينة الصدر من قبل جهات غير مخولة، وانفجارها وسقوط الضحايا بين المدنيين الأبرياء، وجه العبادي وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة".

وورد أيضا في البيان: "كما تم تكليف قيادات العمليات ومديريات شرطة المحافظات بتنظيم حملات تفتيش واسعة داخل المدن وخارجها لمصادرة محتويات مخازن الأسلحة والذخائر التابعة لجهات خارج الأجهزة الأمنية، وتحميلها المسؤولية القانونية والقضائية".

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كما أكد العبادي على أن أي سلاح خارج إطار الدولة، هو جريمة تعرض أمن المواطن للخطر ويحاسب عليها القانون.

وقتل 10 أشخاص وأصيب 19 آخرون بانفجار مزدوج وقع قرب حسينية في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، كما أدى الانفجار إلى انهيار أجزاء من بعض المباني القريبة.

المصدر: مكتب رئيس الوزراء العراقي